اختارت مجلة بيبول في نسختها الإسبانية، وهي مؤسسة صحفية في أمريكا الشمالية، لورا بوسيني من بين أكثر 25 امرأة تأثيرًا لعام 2024 وهو ما حدث لأول مرة بالنسبة لامرأة ايطالية.

وشملت القائمة سيلينا جوميز وصوفيا فيرجارا وأمريكا فيريرا. وقالت المجلة إن بوسيني كسرت آلاف الحواجز أمام النساء في هذا القطاع، فبالإضافة إلى صوتها الفريد، كانت تتمتع دائمًا بمستوى من التعاطف نادرًا ما يوجد، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.