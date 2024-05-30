التقى وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم اليوم في روما في مقر اتحاد الحرف الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع رئيس الاتحاد داريو كوستانتيني والأمين العام أوتيلو جريجوريني.

وتطرق اللقاء الودي حول الرغبة في تعزيز التعاون بين البلدين والتبادلات التجارية وفرص الاستثمار. وقال كوستانتيني إن الاتحاد ملتزم بقوة بدعم تدويل الشركات الإيطالية الصغيرة ومتناهية الصغر، مسلطًا الضوء على أن هناك 90 ألف شركة أخرى لديها القدرة على أن تكون فاعلة في الأسواق الخارجية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقرر الإبراهيم وقيادة الاتحاد تشكيل فريق عمل قريبًا لتحديد خطة تشغيلية بهدف تحديد القطاعات التي سيتم فيها تعزيز التعاون بين الاقتصادين. وكان الاتحاد وقع مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية السعودية لبدء تعاون تجاري.

مصدر الصورة: اتحاد الحرف الوطنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة