قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إينازيو لا روسا، إنه في السياسة، من الممكن مواجهة الأفكار وليس الصدام الشخصي.

ودعا لا روسا للاستشهاد بما حدث في باريتا ديل كور، حيث لعب المنتخب الوطني لكرة القدم.

وأكد لا روسا على أنه في الفريق السياسي أثبتنا أن المواجهات السياسية قد لا تكون اشتباكات شخصية، فمن الممكن العودة إلى المواجهة السياسية التي تكون صراع أفكار ولكن ليس هجومًا أو مواجهة.

وحول إمكانية تغيير القانون الانتخابي، قال لا روسا: إن خيار القيام بذلك بعد إصلاح رئاسة الوزراء لا يصدمني، أنا لا أقول القانون الانتخابي الذي أفضله الآن، ولكن عندما لم أكن رئيسا لمجلس الشيوخ كنت أتابع بعناية شديدة الإصلاح الذي قامت به المنطقتان، بما في ذلك صقلية، والذي حصر الاقتراع على الفشل في الوصول إلى 40٪.