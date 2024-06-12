أكد رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إجنازيو لا روسا، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني لن تضع مصالح حزب إخوة إيطاليا أو حتى يمين الوسط الإيطالي في المقام الأول، لكن بالطبع مصالح إيطاليا والإيطاليين.

وأضاف لا روسا أن ميلوني لن تقوم بما هو “مناسب لي، لكن بما هو مناسب لإيطاليا، و للإيطاليين وستتحرك وفقًا لذلك”.