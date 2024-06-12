لا روسا: ميلوني ستضع مصلحة إيطاليا في المقدمة

ROMA - Senato dichiarazioni di voto e voto di fiducia sulla legge di bilancio 2024, nella foto Ignazio La Russa (ROMA - 2023-12-22, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكد رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، إجنازيو لا روسا، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني لن تضع مصالح حزب إخوة إيطاليا أو حتى يمين الوسط الإيطالي في المقام الأول، لكن بالطبع مصالح إيطاليا والإيطاليين.

وأضاف لا روسا أن ميلوني لن تقوم بما هو “مناسب لي، لكن بما هو مناسب لإيطاليا، و للإيطاليين وستتحرك وفقًا لذلك”.

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