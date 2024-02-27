قال رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إنازيو لا روسا، اليوم، إن مجلس الشيوخ يتابع دراما شعب إسرائيل والأحداث التي تؤثر ليس فقط على اليهود في إسرائيل، ولكن في إيطاليا وفي كل جزء من العالم.

وأضاف لا روسا، لدى استقبال بعض ممثلي الجاليات اليهودية الأوروبية: لا يمكن أن تكون هناك أوروبا بدون يهود، ولكن لا يمكن أن يكون هناك واقع تاريخي وثقافي لنا بدون جذور مسيحية يهودية.

وعبر عن الأمل في أن تكون إسرائيل قادرة على نشر جميع الموارد الممكنة للقضاء على التهديد ومنع تكرار أعمال العدوان في المستقبل، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء. وشدد لا روسا على ضرورة إعادة جميع الرهائن الذين ما زالوا في قبضة حركة حماس، مع كيفية التمييز بين الذين يريدون حماس أو يقبلونها وبين الفلسطينيين الأبرياء.