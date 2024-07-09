تحدث رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينازيو لا روسا في اجتماع رؤساء البرلمانات الأعضاء في جمعية الناتو في واشنطن.

وشكر لا روسا، الكونجرس الأمريكي على كرم ضيافتهم، مشيراً إلى أن الوحدة والرؤية المشتركة هي أعظم قوتنا، ولكن الوحدة والرؤية لن تكونا كافيتين بدون التماسك.

وتابع: التماسك يعني الالتزام الملموس بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وهو ما لا يمكننا ولا نريد أن نحيد عنه.

وأكد لا روسا على استعداد إيطاليا للقيام بدورها، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتعزيز الجناح الجنوبي للحلف لبناء علاقات جديدة مع أفريقيا وفق خطة ماتي.