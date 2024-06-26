لا روسا: ضرورة إعادة النظر في بطاقات الاقتراع و اعتذار شلاين

تحدث رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينازيو لا روسا، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا، عن موقفه من جولة الإعادة في الانتخابات.

وقال لا روسا: مذكرتي يوم الاثنين كتبت عندما لم تكن بيانات المشاركة موجودة بعد وكانت النتائج غير معروفة.

وأشار إلى أنها كانت دعوة للتفكير الجاد، مضيفاً: كنت أشير إلى الامتناع عن التصويت ورأيي أن الاقتراع لا يحل المشكلة، بل على العكس يزيدها تعقيدا.

ورداً على هجمات زعيم الحزب الديمقراطي، قال لا روسا إن إيلي شلاين قالت إنه يريد إلغاء الانتخابات. يجب على السكرتير أن يعتذر عن تصريح كهذا.

وتابع لا روسا: قبل توجيه انتقادات مشروعة لرئيس مجلس الشيوخ، ينبغي لنا على الأقل أن ننظر إلى النص، مضيفاً: إما نقلوا إليك بياني بشكل خاطئ، أو أنك لم تقرأه بشكل صحيح، أو أنك تكذب وأنت تعلم أنك تكذب.