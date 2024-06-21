وقع روبرتو باجيو وعائلته

ضحايا عملية سطو عنيفة أثناء تواجدهم لمشاهدة مباراة إيطاليا وأسبانيا في كرة القدم.

وأوردت صحيفة”كورييري ديلا سيرا” الإيطالية الخبر على موقعها الإلكتروني.

وأصيب لاعب كرة القدم السابق باجيو في جبهته فيما سرقت الأشياء الثمينة والمجوهرات والساعات.

وقال لاعب كرة القدم السابق من خلال مديره التاريخي فيتوريو بيتروني: نتلقى حبًا استثنائيًا ونود أن نشكر الجميع. ولحسن الحظ، على المستوى الجسدي، لم أعاني سوى من بضع غرز وبعض الكدمات، بالإضافة إلى الخوف والفزع الكبير مما حدث.