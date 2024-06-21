لاعب كرة قدم سابق يتعرض لهجوم

Italian former player Roberto Baggio during Press conference, UEFA European Football Championship in Florence, Italy, June 03 2024

وقع روبرتو باجيو وعائلته
ضحايا عملية سطو عنيفة أثناء تواجدهم لمشاهدة مباراة إيطاليا وأسبانيا في كرة القدم.

وأوردت صحيفة”كورييري ديلا سيرا” الإيطالية الخبر على موقعها الإلكتروني.

وأصيب لاعب كرة القدم السابق باجيو في جبهته فيما سرقت الأشياء الثمينة والمجوهرات والساعات.

وقال لاعب كرة القدم السابق من خلال مديره التاريخي فيتوريو بيتروني: نتلقى حبًا استثنائيًا ونود أن نشكر الجميع. ولحسن الحظ، على المستوى الجسدي، لم أعاني سوى من بضع غرز وبعض الكدمات، بالإضافة إلى الخوف والفزع الكبير مما حدث.

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