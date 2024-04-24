عبر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن أمله في أن تحذو إيطاليا حذو الدول الأوروبية الأخرى وتستأنف تمويل المنظمة بشكل أساسي.

وقال لازاريني، ردا على سؤال من وكالة إيطاليا برس للأنباء خلال مؤتمر صحفي في الأمم المتحدة، إنه من المهم ليس فقط بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية أن تقدم إيطاليا الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة، ولكن أيضًا لأنها دولة مهمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: أعتقد أن عودة إيطاليا ستساعد أيضًا وتدعم بعض المناقشات التي يمكن أن نجريها في أوروبا. لذلك فإن الأمر مهم للغاية ورسالتي إلى إيطاليا هي: أنا مستعد للذهاب إلى روما في أي وقت، على أمل أن تعود البلاد (لمساعدة الأونروا)”.