اعتبر عمدة مدينة باليرمو، روبرتو لاجالا، أنه ما بين ميلانو وباليرمو هناك قدرة على تمرير كل ما نعرفه بالفعل أنه مشترك وما سنكون قادرين على مشاركته بشكل أكبر.

وجاءت تصريحات لاجالا، اليوم في قصر مارينو، على هامش منتدى ميلانو باليرمو “عبقرية البحر الأبيض المتوسط”، بحضور عمدة ميلانو جوزيبي سالا.

وأشار لا جالا إلى السياسات الإدارية والثقافة والتكامل الاجتماعي والشمول وممارسات الإدارة الجيدة.

كما تحدث عن التهجين بين ثقافة أوروبا الوسطى وثقافة البحر الأبيض المتوسط، من أجل بناء هوية أورو-متوسطية جديدة، تؤثر على المدينتين و البلد بأكمله.