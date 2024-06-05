شدد زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبي كونتي، على ضرورة وجود اتحاد أوروبي يمضي قدمًا بتجاه نقطة التحول في التضامن التي تم تحقيقها خلال الوباء، وذلك أيضًا بفضل أداة مثل NextGenerationEu.

وحول الحرب في الشرق الأوسط، اعتبر كونتي أن الانقسام حول المذبحة في غزة، كما حدث في الأمم المتحدة، أمر مخزي.

وبخصوص التحول البيئي، قال كونتي: لا يمكننا أن نستسلم لشعارات جيورجيا ميلوني التي تقول إن هذا هو” التحول الأيديولوجي “.

وشدد كونتي على ضرورة إنقاذ الأجيال الجديدة من خلال مكافحة تغير المناخ وزيادة مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع: لنفكر أيضًا في الذكاء الاصطناعي، الذي سيدمر العديد من الملفات الشخصية المهنية ويخلق ملفات تعريف جديدة: ولهذا السبب أيضًا نحتاج إلى دخل المواطن الأوروبي.