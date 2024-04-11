قال زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي في مؤتمر صحفي من باري، اليوم، : نحن لا ننكر ما فعلناه في بوليا. لدينا أشخاص عملوا في مجال الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، وبالتالي من المؤسف أيضًا أن ينتهي هذا العمل اليوم.

وأضاف كونتي: انضممنا إلى المجلس لأن إميليانو لديه تاريخ كمدعي عام حارب المافيا. اليوم، سيكون إغلاق أعيننا بمثابة سخافة لتاريخنا. لا توجد انتهازية فيما يتعلق الشرعية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: نريد أن نعطي صدمة قوية جدًا، لقد حان الوقت للقيام بعملية مسح نظيفة. فكل هذا يقودنا إلى الاختيار، نتخلى عن الأدوار الحكومية، نترك مناصبنا في المجلس، نتخلى عن كل الوفود، حتى نائب الرئيس.