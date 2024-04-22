قال زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي إنه لن يكون مرشحا في الانتخابات الأوروبية المقبلة.

وأضاف كونتي، في تصريحات له: في مجتمعنا، من غير المعقول أن تطلب الأصوات دون أن تكون متسقًا، فيما قام خلال المقابلة بمعاينة رمز حركة خمس نجوم مع عبارة حركة 2050 وهاشتاغ السلام، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع كونتي أن الترشح لمناصب ثم عدم الذهاب إلى الاتحاد الأوروبي هو بمثابة استهزاء بالنسبة لنا، مضيفاً: نطالب بالتصويت لإرسال بناة السلام إلى أوروبا.