تحدث رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبي كونتي، في باري قبل مشاركته في تجمع انتخابي لصالح المرشح ميكيلي لافورجيا.

وأشار كونتي إلى تحقيق قضائي ثاني بالإضافة إلى الأول فيما يتعلق بتبادل الأصوات وتلوث الأصوات.

وقال إنه بالنسبة لحركة خمس نجوم، لا توجد شروط لإجراء الانتخابات التمهيدية بشكل جدي، ونعتقد أن الأسباب التي دفعت إلى دعم المرشح لافورجيا لم تتغير، بل تم تعزيزها، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وكشف كونتي أنه سيتم محاولة معالجة الحملة الانتخابية لباري باسم بداية جديدة، وتعزيز ضمانات الشرعية، وأقصى قدر من الشفافية.