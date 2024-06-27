اتهم رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي، المعارضة بإثارة حرب أهلية.

وقال كونتي: حان الوقت للتوقف عن هذه الضحية المزيفة، أنتم، أغلبية البرلمانيين في هذا المجلس، أطلقتم العنان للحرب الأهلية بضربة كاملة، وهاجمتم ليوناردو دونو، ولم تكن لديكم مسؤولية إدانة هذا العدوان الدنيء.

جاءت تصريحات كونتي خلال التعليقات على التصويت بشأن اتصالات رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أمام المجلس الأوروبي.