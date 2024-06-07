عبر زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي عن استغرابة من عدم إطلاع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني على عمليات احتيال المكافآت الإضافية.

وقال كونتي إن عمليات الاحتيال التي تبلغ قيمتها 15 مليارًا تتم بين أفراد عاديين، ولا يوجد أي ضرر للخزانة.

وأضاف كونتي: لا يوجد يورو واحد من الضرر لخزائن الدولة.

وأشار إلى أن المكافأة بدأت في منتصف الوباء، والتي تم تعديلها بعد ذلك عشرين مرة بواسطة ماريو دراجي وميلوني.