كونتي عن الانتخابات الأوروبية: نتيجة غير متوقعة

ROMA - Roma 08/06/2024 Elezioni europee 2024, prima giornata di voto Nella foto: il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte vota presso il suo seggio (ROMA - 2024-06-08, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

علق رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي على نتائج الانتخابات الأوروبية مؤكداً أنه سيبدأ بالتفكير الداخلي للحركة لفهم أسباب النتيجة التي لم تكن متوقعة.

وقال كونتي”إن التزامنا السياسي لا يمثل أي انتكاسات.”

وأكد أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيتوافقون على أي حال مع أفكار الحركة، من أجل أوروبا أكثر خضرة، والتي تعزز حقوق الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في قارة أكثر شمولا.

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