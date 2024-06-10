علق رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي على نتائج الانتخابات الأوروبية مؤكداً أنه سيبدأ بالتفكير الداخلي للحركة لفهم أسباب النتيجة التي لم تكن متوقعة.

وقال كونتي”إن التزامنا السياسي لا يمثل أي انتكاسات.”

وأكد أن أعضاء البرلمان الأوروبي سيتوافقون على أي حال مع أفكار الحركة، من أجل أوروبا أكثر خضرة، والتي تعزز حقوق الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة في قارة أكثر شمولا.