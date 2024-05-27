قال زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي أنه في إيطاليا هناك اعتقاد بأن الحرب هي الإستراتيجية الحتمية لكن الحركة تكافح لتقول لا لمزيد من الأسلحة، لا لهذا الصراع الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

وأضاف كونتي في تصريحات له أنه لا توجد مواقف مختلفة حول هذا الموضوع، جميع مرشحينا هم بناة السلام، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.