كونتي: حركة خمس نجوم بناة للسلام

ROMA - Roma 20/06/2023 Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ospite della trasmissione â€œOtto e Mezzoâ€ su La7 (ROMA - 2023-06-20, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي أنه في إيطاليا هناك اعتقاد بأن الحرب هي الإستراتيجية الحتمية لكن الحركة تكافح لتقول لا لمزيد من الأسلحة، لا لهذا الصراع الذي لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

وأضاف كونتي في تصريحات له أنه لا توجد مواقف مختلفة حول هذا الموضوع، جميع مرشحينا هم بناة السلام، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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