قال جوزيبي كونتي، رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية، إن هناك مع جريللو، رؤى مختلفة بشأن سير الجمعية التأسيسية، ولكن يجب التركيز على هذه العملية.

وأضاف كونتي، في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية: لقد حان الوقت لإعادة إطلاق عملنا السياسي، للرد على سياق فك الارتباط والسخط بين المواطنين. هذا لا يمكن وقفه

وبسوالة عن انتماء شعار خمس نجوم إلى جريللو، قال كونتي: لا، إنه تابع لحركة خمس نجوم. ورداً على رسالة المؤسس، رفض اقتراح عقد اجتماعات “مجموعات صغيرة” لتحديد المواضيع التي سيتم مناقشتها مسبقاً.

وأضاف كونتي أنه لذلك سيتم تحديدها من قبل “المواطنين، في عملية ستتم على ثلاث مراحل”، في إشارة إلى “الأعضاء المسجلين وغير المسجلين، عبر الويب” الذين “سيقومون بإرسال مشاريعهم والتغييرات المحتملة إلى القوانين.

وأوضح أن 300 مندوب يمثلون المجتمع سوف يتعمقون في المقترحات.