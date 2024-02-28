قال رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي، اليوم، إنه سيتم بحث تسهيل الاتفاقيات حيثما أمكن ذلك، مشيراً إلى أنه بدلاً من بيمونتي وبازيليكاتا، نتحدث عن أبروزو، لأنها المنافسة الانتخابية الوشيكة.

جاءت تصريحات كونتي، على هامش مؤتمر “ضعف العمل ودعم الفقر. قانون الحد الأدنى للأجور ودخل المواطن”، وذلك ردًا على سؤال ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاقات مع الحزب الديمقراطي بشأن الانتخابات الإقليمية في بيمونتي وبازيليكاتا، بعد الفوز في سردينيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.