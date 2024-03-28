كونتي: الحكومة تسبب أضرارا اقتصادية

Roma 24/04/2022 Auditorium Antonianum. Congresso Nazionale di Articolo Uno Nella foto: Giuseppe Conte (ROMA - 2022-04-24, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبر رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي أن الحكومة تسبب أضرارا اقتصادية وليس لديها وصفة واحدة لنمو هذا البلد.

وأضاف كونتي: دعونا نتذكر أنه بهذا الإجراء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% في 3 سنوات وقمنا بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على ممثلي الحكومة الذين وصفوا آلية المكافأة الفائقة بأنها “هزيلة”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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