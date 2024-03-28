اعتبر رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي أن الحكومة تسبب أضرارا اقتصادية وليس لديها وصفة واحدة لنمو هذا البلد.

وأضاف كونتي: دعونا نتذكر أنه بهذا الإجراء، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13% في 3 سنوات وقمنا بتخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على ممثلي الحكومة الذين وصفوا آلية المكافأة الفائقة بأنها “هزيلة”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.