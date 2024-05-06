كونتي: الترشح للانتخابات الأوروبية خداع

Roma 24/04/2022 Auditorium Antonianum. Congresso Nazionale di Articolo Uno Nella foto: Giuseppe Conte (ROMA - 2022-04-24, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي إنه من غير المسموح في المجتمع السياسي الإيطالي الترشح لمناصب، وطلب الأصوات، مع العلم أنه لن يتم الذهاب إلى بروكسل، ما اعتبره خداع.

وجاءت تصريحات كونتي في معرض رده على سؤال حول ترشحه للانتخابات الأوروبية، قائلاً إنه بهذه الطريقة، فإننا نخاطر حقًا بعزل المواطنين أكثر فأكثر عن السياسة.

وأضاف كونتي: هناك خسارة رأسية للمصداقية في السياسة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

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