قال رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي إنه من غير المسموح في المجتمع السياسي الإيطالي الترشح لمناصب، وطلب الأصوات، مع العلم أنه لن يتم الذهاب إلى بروكسل، ما اعتبره خداع.

وجاءت تصريحات كونتي في معرض رده على سؤال حول ترشحه للانتخابات الأوروبية، قائلاً إنه بهذه الطريقة، فإننا نخاطر حقًا بعزل المواطنين أكثر فأكثر عن السياسة.

وأضاف كونتي: هناك خسارة رأسية للمصداقية في السياسة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.