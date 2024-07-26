اعتبر زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تقدم للإيطاليين عمليتي احتيال هما خطة إنقاذ المنازل ومرسوم قائمة الانتظار الذي لا يضيف يورو واحدًا ويترك الإيطاليين في طوابير طويلة جدًا.

وأضاف كونتي: لهذا السبب أيضًا نقوم بجمع التوقيعات لتدمير الاستقلالية المتمايزة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم وضع الرعاية الصحية المتدهور بالفعل.

جاءت تصريحات كونتي، على هامش مبادرة ضد الحكم الذاتي المتباين.