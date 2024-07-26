كونتي: الاستقلالية تفاقم الرعاية الصحية

Roma 24/04/2022 Auditorium Antonianum. Congresso Nazionale di Articolo Uno Nella foto: Giuseppe Conte (ROMA - 2022-04-24, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

اعتبر زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تقدم للإيطاليين عمليتي احتيال هما خطة إنقاذ المنازل ومرسوم قائمة الانتظار الذي لا يضيف يورو واحدًا ويترك الإيطاليين في طوابير طويلة جدًا.

وأضاف كونتي: لهذا السبب أيضًا نقوم بجمع التوقيعات لتدمير الاستقلالية المتمايزة، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم وضع الرعاية الصحية المتدهور بالفعل.

جاءت تصريحات كونتي، على هامش مبادرة ضد الحكم الذاتي المتباين.

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