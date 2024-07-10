اعتبر زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبي كونتي، أن إيطاليا باتت دولة أكثر ظلماً، مشيراً إلى أن المواطنون لن يتمكنون من الحصول على العدالة إذا ارتكب شخص ما إساءة استخدام السلطة من خلال التزوير.

وعلق كونتي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الضوء الأخضر النهائي لمشروع قانون نورديو، قائلاً: المواطنون لن يتمكنوا من تأكيد حقوقهم في مواجهة الانتهاكات في رخص البناء أو العفو، ولن يتمكنوا من الإبلاغ عن قاضٍ يتخلى عن التحقيق لحماية صديق.

وأضاف: ألغت حكومة ميلوني وأغلبيتها جريمة إساءة استخدام السلطة واختارت مرة أخرى الوقوف إلى جانب الأقوياء، وأدارت ظهورها لضحايا الانتهاكات، موضحاً أنه على الدولة الآن أن تلغي أكثر من 3600 إدانة نهائية بتهمة إساءة استخدام المنصب.