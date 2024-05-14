استقبل رئيس المجلس الإقليمي لسردينيا بييرو كومانديني سفير فيتنام دونج هاي هونغ.

وقال كومانديني إنه على سردينيا وفيتنام اتباع مسارات مشتركة لتعزيز التعاون وخلق التفاعلات خاصة في القطاعات البيئية والاقتصادية والتجارية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأعرب السفير عن إعجابه الشديد بجمال الجزيرة والفرص التي توفرها سردينيا لاقتصاد بلاده.

ومن بين المواضيع التي تم تناولها حماية البيئة وميناء قناة كالياري والطاقات البديلة ومستقبل الأجيال الشابة.

وتابع كومانديني: فقط من خلال التعاون يمكن تعزيز الصداقة والسلام بين الشعوب.