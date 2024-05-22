غادر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو المجلس الأعلى للدفاع مبكراً حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

وتم نقل الوزير، بحسب الوزارة، لإجراء فحوصات في نفس المرفق الذي تم فيه إدخال كروسيتو بشكل عاجل في 13 فبراير الماضي بسبب التهاب التامور الخفيف.

وأعرب العديد من القادة التضامن مع وزير الدفاع. وقال نائب رئيس الوزراء والوزير ماتيو سالفيني: نتطلع إلى رؤيتكم قريبا!”، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا عن قربه وقرب مجلس النواب بأكمله من الوزير، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقال رئيس مجلس الشيوخ إنازيو لا روسا على منصة إكس: هيا يا جويدو، تعافى قريبًا!.