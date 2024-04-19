قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إنه يتلقى تحديثات مستمرة ويتابع تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف كروسيتو، على منصة إكس حول الهجوم الإسرائيلي على إيران: نعمل مع الحلفاء والشركاء على تجنب المزيد من التصعيد وندعو الأطراف إلى ممارسة الاعتدال حتى لا نصل إلى نقطة اللاعودة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.