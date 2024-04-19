كروسيتو يدعو لتجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط
قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إنه يتلقى تحديثات مستمرة ويتابع تطورات الوضع في الشرق الأوسط.
وأضاف كروسيتو، على منصة إكس حول الهجوم الإسرائيلي على إيران: نعمل مع الحلفاء والشركاء على تجنب المزيد من التصعيد وندعو الأطراف إلى ممارسة الاعتدال حتى لا نصل إلى نقطة اللاعودة، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
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