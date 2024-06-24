تحدث وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو في مقابلة مع صحيفة”أفينيري” الإيطالية عن البحث عن السلام في جميع الصراعات الدائرة في العالم، بدءاً بالصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال إنه كان ينبغي ليس فقط وجود استراتيجية لمساعدة أوكرانيا من خلال تزويدها بالأسلحة للدفاع عن نفسها من الهجمات الروسية، ولكن أيضًا استراتيجية قوية وحازمة بالقدر نفسه للتوصل إلى هدنة لا تؤدي إلى وقف الصراع فقط بل إلى تطبيق القانون الدولي أيضا.

وحذر كروسيتو من أنه في حال لم يتم تطبيق قواعد القانون الدولي، فإن العالم يواجه خطر حقيقي.

وتابع كروسيتو: قوة مبادرة السلام لا تتحدد بالإرادة فحسب، بل أيضاً بالأطراف الفاعلة المعنية. ولا يكفي أن يكون الغرب، الذي تعتبره روسيا عدواً، أحد أطراف الصراع.

وشدد كروسيتو على ضرورة إشراك دول البريكس، جنوب العالم وهي الهند والصين و السعودية و البرازيل وجنوب أفريقيا، مضيفاً: يجب أن يكون هناك دور قيادي قوي من الولايات المتحدة وأوروبا.