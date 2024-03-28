أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو على واجب وزير الدفاع المتمثل في الدفاع عن البلاد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتم أيضًا من خلال الحقيقة.

وقال كروسيتو في رسالة بالفيديو على منصة إكس: لدينا قوات مسلحة غير عادية، مكونة من أشخاص رائعين، معتادين على العمل في أي حالة، بغض النظر عن القيمة أو الموارد المالية.

وشدد الوزير على حاجة إلى الاستثمار في الموارد و مزيد من التدريب للعناصر الأساسية بحيث تكون أوقات التناوب مقبولة، فضلاً عن الاستثمار في الاحتياطيات وجودة وصيانة المركبات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

كما اعتبر كروسيتو أن هناك حاجة إلى تحويل الدفاع، مضيفاً: علينا أن نفعل المزيد، ليس لأن حلف الناتو يطلب منا ذلك، ولكن لأن الزمن يطلب منا أن نفعل ذلك.