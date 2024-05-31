تطرق وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو لموقف الولايات المتحدة بشأن استخدام الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا على الأراضي الروسية.

وقال كروسيتو: لا أعلق على قرارات الدول الأخرى، دستورنا يفرض تحذيرات على الأسلحة التي نرسلها، والتي يمكن استخدامها للدفاع عن أوكرانيا، وليس لمهاجمة دول أخرى.

وتابع الوزير: هناك الكثير من عدم اليقين، وأعتقد أننا لا نستطيع ذلك. حتى الآن الموقف الإيطالي واضح.

وأشار كروسيتو لأهمية تقديم المساعدة لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، مضيفاً أن الاقتصاد الروسي تحول إلى اقتصاد حرب بشكل أسرع بكثير من الاقتصادات الأوروبية.