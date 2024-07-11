أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو على أهمية المشاركة في قمة حلف الناتو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.

وقال كروسيتو إن القمة تذكر بمدى أهمية الديمقراطية في العالم ومدى أهمية العمل الذي يتعين علينا القيام به في السنوات المقبلة، في ظل العصر الذي نعيش فيه.

وأضاف الوزير: قبل ثلاث سنوات كنا نظن أنها منظمة عفا عليها الزمن، واليوم بدلاً من ذلك نعيد اكتشاف الحاجة إليها.

وشدد على العمل على دعم أوكرانيا مع التركيز على الوضع الدفاعي والردع على نطاق 360 درجة لمعالجة الأزمات الناشئة الخطيرة على الجانب الجنوبي.