قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إنه لفترة طويلة لم تتم مناقشة التنمية الاقتصادية والصناعية.

واعتبر كروسيتو في مقابلة صحفية أنه يجب التراجع عن خيارات مثل الصفقة الخضراء.

وبعد الانتخابات الأوروبية، اجتمع رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في بروكسل. وقال كروسيتو: إن المفوضية الأوروبية المستقبلية والهيكل المستقبلي للمؤسسات الأوروبية لا تحتاج إلى السرعة في الوقت الحالي، ولكنها تحتاج إلى التفكير و العمق.

وأضاف كروسيتو أن المسألة لا تتعلق بالأسماء ولا ينبغي أبدًا أن يكون مجرد اختيار الأسماء، مهما كانت أهميتها أو ارتفاع صوتها.

وشدد وزير الدفاع الإيطالي على أن الموضوع اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يتمثل في اختيار برنامج الحكومة المقبلة للاتحاد الأوروبي.

وتابع: النقطة المهمة ليست إظهار اختيار الأسماء التي تم إجراؤها في يوم واحد، الشيء الأساسي هو فهم المسار الذي نريد أن تسلكه أوروبا في السنوات المقبلة.