كروسيتو: سنكون على شفا حرب عالمية ثالثة إذا وصلت روسيا إلى كييف

Guido Crosetto Ministro della Difesaduring the session in the Chamber of Deputies for the vote of confidence of the Meloni government October 25, 2022 in Rome, Italy. (Roma - 2022-10-25, Fabrizio Corradetti / ipa-agency.net) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن لا أحد لديه رؤية مشتركة بخصوص الحرب الأوكرانية.

وأضاف كروسيتو: بعض القادة خاصة حين تكون هناك انتخابات وأنا أفكر في الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتحدثون عن مواقفهم. يجب أن نكون متحدين إما أن ندافع عن السلام أو ننفتح على القوة.

وتابع: نساعد الناس على الدفاع عن أنفسهم لاستعادة الحدود، هذا هو الهدف الذي تحركنا من أجله في أوكرانيا وأود أن يتم ذلك بطريقة مدمجة، القنابل تتساقط باستمرار.

وتابع أنه في خاركيف، يقوم الروس بالقتل أثناء محاولتهم اختراق أوكرانيا، وإذا نجحت روسيا في هذه المحاولة، وإذا وصلت إلى كييف، سنكون في خطر أعظم، وسنكون على حافة حرب عالمية ثالثة.

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