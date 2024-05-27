قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن لا أحد لديه رؤية مشتركة بخصوص الحرب الأوكرانية.

وأضاف كروسيتو: بعض القادة خاصة حين تكون هناك انتخابات وأنا أفكر في الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتحدثون عن مواقفهم. يجب أن نكون متحدين إما أن ندافع عن السلام أو ننفتح على القوة.

وتابع: نساعد الناس على الدفاع عن أنفسهم لاستعادة الحدود، هذا هو الهدف الذي تحركنا من أجله في أوكرانيا وأود أن يتم ذلك بطريقة مدمجة، القنابل تتساقط باستمرار.

وتابع أنه في خاركيف، يقوم الروس بالقتل أثناء محاولتهم اختراق أوكرانيا، وإذا نجحت روسيا في هذه المحاولة، وإذا وصلت إلى كييف، سنكون في خطر أعظم، وسنكون على حافة حرب عالمية ثالثة.