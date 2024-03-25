قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن خطر الإرهاب الإسلامي مثل تنظيم داعش وغيره لا يزال مرتفعا، مشدداً على ضرورة توخي الحذر في أوروبا.

وأضاف كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة إل ميساجيرو، إن الهجوم على روسيا مؤخراً يظهر أنه في هذا الربع الجيوسياسي لا يزال بإمكان المنظمات الإرهابية الاعتماد على كتائب هجومية حقيقية.

وأوضح كروسيتو أنه قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت إحدى هذه الجماعات الإرهابية، وهي تنظيم ولاية خراسان، لضربة من قبل الروس وحذر الأمريكيون أجهزة موسكو، موضحين أن المجموعة تعرضت لضربة جزئية فقط.

واعتبر أن الهجوم الأخير الذي وقع في موسكو لا يزال من الممكن أن يحدث في العديد من البلدان الأخرى التي يتواجد فيها تنظيم داعش، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وحول خطر الحرب بين الغرب وروسيا، قال كروسيتو: أرفض قبول فكرة التصعيد الحتمي. يجب أن نعمل من أجل السلام والهدنة. لكن علينا أيضًا واجب مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها، مضيفاً: إذا توغلت روسيا بشكل أكبر في البلاد، فسنقترب من حرب عالمية شبه مؤكدة، كما كنت أقول منذ عامين.

وقال كروسيتو إنه حين يتوقف القصف الروسي، ولو ليوم واحد فقط، ويجلس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على طاولة السلام، عندها يمكن العمل على وقف التصعيد.