قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن الإرهاب لم ينته أبدًا، مضيفاً: يبدو أننا نسيناه ولا نتذكره إلا عندما يحدث بطريقة مثيرة.

وأضاف كروسيتو، في تصريحات له، أنها ظاهرة تحاول قواتنا المسلحة منعها بشكل يومي، وأيضا مع وجود جنود في إيران والكويت لمحاربة تنظيم داعش، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأشار وزير الدفاع إلى أن حالة التأهب في إيطاليا و العالم أصبحت أعلى بسبب ما يحدث في غزة، كما أن الحوثيون هم أيضًا جزء من طريقة إرهابية لشن الحرب.