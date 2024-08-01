عبر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو عن القناعة بأن الوجود الإيطالي ووجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في هذه اللحظة هو العنصر الوحيد الذي يمكن أن يحقق الاستقرار ويتجنب المزيد من التصعيد.

وأشار إلى أن وجود 10 آلاف جندي تابعين للأمم المتحدة يمكن أن يكون أحد العناصر التي تمنع حدوث اشتباك مباشر، ويمكن أن يكون عنصرا من عناصر التهدئة.

وأوضح أنهم جنود موجودون هناك من أجل الأمم المتحدة ومن أجل السلام، إنهم جنود موجودون هناك لضمان عدم انفجار الصراع.

وتابع: لم يحدث من قبل أن يكون لنا دور، ويجب أن يكون لنا دور. ويصاحب ذلك قلق دائم لأنه لا يأتي يوم أسأل فيه نفسي: ماذا لو حدث شيء ما؟.