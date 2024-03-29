توجه وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إلى بريشتينا لقضاء الجمعة العظيمة مع الجيش الإيطالي. وفي كوسوفو، التقى أيضًا بنظيره إيوب مقيدونسي في وزارة الدفاع.

وأشار كروسيتو إلى أكثر من 20 عامًا من الالتزام الإيطالي في مهمة قوة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو لتعزيز السلام والاستقرار ما يؤكد روابط الصداقة القوية بين إيطاليا وكوسوفو.

وأكد الوزير أن الوجود الإيطالي أمر بالغ الأهمية لتخفيف التوترات وتجنب التصعيد بين الطرفين، للأنباء مضيفًا أن استقرار البلقان يمثل أولوية بالنسبة لإيطاليا.

وتابع: لقد درسنا فرص التعاون مع قوات الأمن في كوسوفو ونحن مستعدون لإيجاد طرق معًا لجعل التعاون فعالاً بشكل متزايد.