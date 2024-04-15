اعتبر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أنه من غير المرجح أن تتوقف إسرائيل، نظراً لحجم الهجوم الإيراني، مضيفاً أنها لم تتوقف أمام مطالبنا بهدنة في غزة، حفاظاً على حياة المدنيين. لذلك أتوقع ردا آخر.

وقال كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”: أعتقد أنني أقوم بتحليل موضوعي: إيران هاجمت إسرائيل ردا على تفجير قنصليتها في سوريا في 3 أبريل والذي أدى إلى مقتل جنرال بارز جدا في طهران، ولكن أيضا على تواصل مع حماس.

وأشار كروسيتو إلى استخدام إيران 250 طائرة بدون طيار و100 صاروخ باليستي و50 صاروخ كروز، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأكد وزير الدفاع أن الهجوم خطير للغاية وغير مسبوق، فيما تم اعتراض وإسقاط 99% من جميع هذه الأنظمة الهجومية من قبل نظام الدفاع الجوي والمضاد للطائرات الإسرائيلي، بمساعدة الأمريكيين والبريطانيين والأردنيين.

وتابع كروسيتو أن إيران أظهرت لعالمها الأصولي أنها قادرة على الرد ولديها قدرة عسكرية معينة، وأظهرت إسرائيل بدورها مدى قوة قدرتها الدفاعية والردع.