قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إنه لا يوجد سكرتير لحلف شمال الأطلسي أو دولة تقرر الخط بالنسبة لجميع الدول الأخرى.

وأضاف كروسيتو أن هذا ينطبق على الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج لكنه ينطبق أيضًا على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حين قال: سنرسل جنودنا إلى أوكرانيا، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وأوضح كروسيتو أن حلف الناتو يتحرك، وسوف يتحرك في الاجتماع الذي سنعقده في واشنطن في شهر يوليو المقبل، ليقدم المشاريع والخطط والأفكار.

وتابع: نحن بحاجة إلى مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، لأنه إذا لم نساعدها، فسوف تندلع الحرب العالمية الثالثة بالفعل.

واعتبر أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا فإن الحرب العالمية الثالثة سوف تبدأ بالضرورة، وبشكل شبه تلقائي.