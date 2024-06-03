تحدث وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، عن يوم الثاني من يونيو حيث يتم احياء تاريخ تأسيس الجمهورية الإيطالية.

وقال كروسيتو إنه في 2 يونيو 1946، تم إجراء الاستفتاء المؤسسي وبفضله عاد الإيطاليون للعيش في حرية واستقلال في دولة ذات سيادة مع البدء في بناء إيطاليا الجديدة، القائمة على قيم الديمقراطية والتضامن والسلام والعدالة.

وشدد كروسيتو على ضرورة الدفاع عن كل الأصول الثمينة والحفاظ عليها وحمايتها كل يوم.

وأكد وزير الدفاع أن القوات المسلحة تلعب دورًا خاصًا وفريدًا داخل الدولة ومنظماتها في الدفاع عنها، والدفاع عن المواطنين، والدفاع عن المؤسسات الحرة.