اعتبر وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أن قرار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج بتكليف إسبانيا بالدور الجديد كمبعوث للجبهة الجنوبية “أعتبره إهانة شخصية تقريبًا”.

وأضاف كروسيتو في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا”: كتبت له رسالة قاسية للغاية. لقد أغضبني الأمر وستكون هناك عواقب فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية.

وتابع: لقد كانت خيانة لمبدأ: إيطاليا هي التي حاربت من أجل تقديم دور المبعوث للجبهة الجنوبية، وفي قمة واشنطن اتفق معنا 32 زعيما.

وأشار إلى أنه في غضون عشرين عاما، سيكون سكان أفريقيا البالغ عددهم مليارين ونصف نسمة المشكلة الرئيسية لحلف الأطلسي، مرجعا السبب لأنهم سيصبحون جيشا في أيدي البلدان التي بدأت بالفعل في احتلال القارة في السنوات الأخيرة روسيا والصين.