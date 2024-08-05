أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أن إيطاليا تواصل العمل على تشجيع الحوار ونزع فتيل التوتر وتجنب تصعيد خطير للغاية في الشرق الأوسط.

وكتب كروسيتو، على حساب الوزارة بمنصة إكس، أنه أجرى اتصال هاتفي مهم وطويل مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأضاف: تبادلنا المعلومات والانطباعات حول الوضع وتطوره المحتمل.