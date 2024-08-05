كروسيتو: إيطاليا تعمل على تخفيف التوتر في الشرق الأوسط

Milano - Teatro San Fedele - Elezioni europee 2024, Confindustria Lombardia incontra i leader dei partiti. Guido Crosetto (Milano - 2024-05-10, Massimo Alberico) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو أن إيطاليا تواصل العمل على تشجيع الحوار ونزع فتيل التوتر وتجنب تصعيد خطير للغاية في الشرق الأوسط.

وكتب كروسيتو، على حساب الوزارة بمنصة إكس، أنه أجرى اتصال هاتفي مهم وطويل مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وأضاف: تبادلنا المعلومات والانطباعات حول الوضع وتطوره المحتمل.

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