قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إنه لا يعتبر أن الهيئة التشريعية في خطر.

وأضاف كروسيتو: نشهد لحظات دراماتيكية، وسوف نواجه مشاكل داخلية ودولية هائلة سيكون لها وزنها.

وشدد كروسيتو على ضرورة أن تتخذ البلاد خيارات شجاعة، مشيراً إلى أن شعبية جميع الأحزاب في الائتلاف تتزايد وهذا أمر إيجابي.

وقال وزير الدفاع إنه لا يعتقد أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لديها أي نية لتغيير جدول أعمالها.

وتابع كروسيتو: بدا لي أنني فهمت أن الأولوية مطلوبة في هذه المرحلة لإصلاح نظام العدالة، لأن رئاسة الوزراء بحاجة إلى التوضيح قدر الإمكان، مع الأخذ في الاعتبار أنه حتى الآن تم تقديمها على أنها محاولة.