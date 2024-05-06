أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، اليوم، أن أوروبا لا يمكنها أن تقبل أن يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال كروسيتو، في مقابلة مع صحيفة ماسيجيرو الإيطالية، إنه متخوف أن يكون بوتين يريد أوكرانيا بأكملها، والأهم من ذلك أنه لا أحد يؤكد لنا أنه سيتوقف عند أوكرانيا.

وبسؤاله حول ما إذا كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داعي للحرب أكثر من السلام، اعتبر كروسيتو أنه يمكن إيجاد أرضية مشتركة معه أيضاً، مضيفاً: لكنه حقق قفزة للأمام لا أعرف مدى استفادته من هذه المرحلة الصعبة للغاية.

وشدد على أن المرحلة تتطلب مهارات تحليلية وعقلانية وكفاءة تكتيكية ودبلوماسية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وقال كروسيتو إنها لحظة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث. وتابع: وإذا كان علينا أن نبحث عن أمثلة تشبههما، فحسنًا كانت لها نتائج دراماتيكية: الحربين العالميتين.