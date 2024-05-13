انتشرت اليوم كتابات معادية للسامية على جدار في ليدو في فينيسيا الإيطالية.

وكتب رئيس البلدية لويجي برونيارو على وسائل التواصل الاجتماعي: بالنيابة عن إدارة بلدية البندقية بأكملها، أدين الكتابات الدنيئة والتشهيرية المعادية للسامية التي ظهرت هذا الصباح على طول جدار في ليدو.

من جهته، أعرب رئيس المنطقة لوكا زايا عن إدانة وقلقه، معتبراً أنها رسالة عنف وكتابات غير مقبولة لم أكن أتخيل أبدًا أن أتمكن من قراءتها في فينيتو، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: نشهد هذه الأيام العديد من المظاهرات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط.