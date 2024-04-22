أعلنت كتائب حزب الله العراقية اليوم أن الجماعات المسلحة العراقية قررت استئناف الهجمات ضد القوات الأمريكية في البلاد.

وجاء ذلك بعد تقدم طفيف في المحادثات الرامية إلى تأمين انسحاب القوات الأمريكية خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني إلى واشنطن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

جدير بالذكر أن كتائب حزب الله تأسست في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، وهي إحدى فصائل النخبة المسلحة العراقية الأقرب إلى إيران.