قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن أوكرانيا أغرقت 25% من الأسطول الروسي في البحر الأسود؛ و خسروا مساحة صغيرة من الأرض، ولكن لا شيء مقارنة بالمساحة الضخمة من الأراضي التي احتلوها بعد صد الغزو الروسي.

وأضاف كاميرون، في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا”: نرى استخدام المدفعية الأكثر فعالية التي قدمها الأمريكيون. لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس، وهذا يعني أيضًا أنه إذا كانت لديك قوات روسية تتجمع عبر الحدود، فاستخدم الأسلحة لوقفها.

وأشار كاميرون إلى أنه من وجهة نظر القانون الدولي والفطرة السليمة، يحق لكييف ضرب القوات الروسية أثناء تنظيمها لدخول أوكرانيا.

وحول توقعاته من مجموعة السبع برئاسة إيطاليا، قال كاميرون: ننسق بشكل وثيق مع الرئاسة الإيطالية، ورئيس وزرائنا يرحب حقًا بالعلاقة مع إيطاليا. أول شيء أود رؤيته هو فرض عقوبات صارمة على الشركات والأفراد الروس الذين يساعدون في مواصلة هذه الحرب وتزويد آلة الحرب الروسية.