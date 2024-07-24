رد زعيم حزب العمل الإيطالي كارلو كاليندا في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا على سؤال حول المعسكر الواسع الجديد، مشدداً على أهمية تأسيس مركز جدي.

وقال كاليندا: هذا البلد بحاجة ماسة إلى أجندة حكومية جادة ومسؤولة ولا يوجد ما يشير إلى ذلك.. اليمين كما على اليسار.

وأشار إلى أنه لا يوجد موضوع واحد يتفقون عليه، من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، ومن العمل إلى الطاقة.

وتابع: ما الذي ينبغي علينا أن نتحد بشأنه؟ ما هو نوع الاقتراح الواسع النطاق لحكم البلاد في أصعب مرحلة من تاريخ الغرب؟.