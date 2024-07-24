كاليندا: لا للمعسكر الواسع.. ونحتاج لمركز جدي

Roma 07/10/2022 Camera dei Deputati. Conferenza stampa di Azione e Italia Viva per presentare le proposte del Terzo Polo per combattere il caro energia. Nella foto: Carlo Calenda (ROMA - 2022-10-07, FABIO CIMAGLIA) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

رد زعيم حزب العمل الإيطالي كارلو كاليندا في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا على سؤال حول المعسكر الواسع الجديد، مشدداً على أهمية تأسيس مركز جدي.

وقال كاليندا: هذا البلد بحاجة ماسة إلى أجندة حكومية جادة ومسؤولة ولا يوجد ما يشير إلى ذلك.. اليمين كما على اليسار.

وأشار إلى أنه لا يوجد موضوع واحد يتفقون عليه، من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، ومن العمل إلى الطاقة.

وتابع: ما الذي ينبغي علينا أن نتحد بشأنه؟ ما هو نوع الاقتراح الواسع النطاق لحكم البلاد في أصعب مرحلة من تاريخ الغرب؟.

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