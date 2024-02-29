تحدث زعيم حزب العمل كارلو كاليندا عن زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية جوزيبي كونتي قائلاً: هل أغيّر الرأي بشأن كونتي؟ أعتقد أن كونتي شعبوي، وكان رئيس وزراء سيئًا وأنا لا أشاركه أفكاره. لم أقل أبدًا أننا سنكون جزءًا من أي معسكر واسع.

وأضاف كاليندا، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا: لم نشكل حكومة مع حركة خمس نجوم عندما لم تكن هناك القضية الأوكرانية، فما بالك الآن.

واعتبر أن ما قاله كونتي أمس الأول عبر التلفزيون عن أوكرانيا غير أخلاقي، مضيفاً: لن نستمر في دعم مرشحي الطرف الثالث. بعد ستة انتخابات إقليمية، هناك درس يجب تعلمه: النظام الانتخابي ذو الجولة الواحدة لا يسمح بترشح ثالث، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وتابع: ندعم داميكو في أبروتسو تماما كما نفعل مع أوكيوتو في كالابريا، وهو حاكم ليبرالي جيد ومعتدل ومؤيد لأوروبا. هذا هو المعيار الذي نقرر عليه وسنقرر: الكفاءة والصدق والقيم الديمقراطية.