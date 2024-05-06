قال كارلو كاليندا، زعيم حزب العمل الإيطالي، أنه لم يلاحظ أحد و الصحف قبل شهر من الانتخابات الأوروبية، أن فقط حزب فورتسا إيطاليا و حزب العمل و نحن الأوروبيين قدموا برنامجاً.

ورجح كاليندا، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن يكون هذا نتيجة الإهمال، مضيفاً: أعتقد بدلاً من ذلك أن التناقضات الداخلية للقوائم تجعل من الصعب للغاية كتابة نقاط برنامجية دقيقة.

وأشار كاليندا إلى أن خوض الانتخابات الأوروبية دون أفكار واضحة هو أسوأ شيء ممكن، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.